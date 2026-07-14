7月13日熊本市中央区にあるアパートの一室で見つかった3人の変死体について、警察は司法解剖の結果、3人の死因は窒息の可能性が高いと発表しました。 【写真を見る】【アパート3人変死体】全員窒息死の可能性 「50～60代女性は他の高齢の2人より後に死亡か」熊本県警 この事件は7月13日午前10時半ごろ、熊本市中央区国府のアパートの一室から、男性1人と女性2人の遺体が見つかったものです。 3人の