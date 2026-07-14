水難事故か。徳島県の川で64歳の男性が遺体で見つかりました。 死亡したのは徳島県上板町の奥野史郎さん（64）です。 警察によりますと、妻が7月13日外出する際、奥野さんを見かけたのを最後に奥野さんの行方はわからなくなっていました。 警察は13日夜から捜索活動を行っていて、14日午前11時半ごろ、神山町の鮎喰川で、機動隊が水中に沈んでいる奥野さんを見つけ、その場で死亡を確認しました。 遺体が見つかった場所から300