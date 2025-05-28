¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¡ª¡¡¹ñ²¦É×ºÊ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÂ´¶È¼°¤Ë»²²Ã¡¡¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ëÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂçÎÌÊü½Ð
¡¡¥¹¤Ú¥¤¥ó²¦¼¼¤Î¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢»Ð¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤ä¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥ì¥¯¥·¥¢²¦½÷¤é¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÎUWC¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÂ´¶È¡£¥Õ¥§¥ê¥Ú¹ñ²¦¤È¥ì¥Æ¥£¥·¥¢²¦ÈÞ¤¬Â´¶È¼°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Â¾¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤ÏÀè½µËö¡¢UWC¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÂ´¶È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢²¦½÷¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤Æ¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¿§¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿¥ì¥Æ¥£¥·¥¢ÈÞ¤È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶ÌÊÁ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥§¥ê¥Ú¹ñ²¦¤¬¡¢ÊÝ¸î¼ÔÀÊ¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦½÷¤Ï¾Ú½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¤ÈÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¸Ä¿ÍÅªÀ®Ä¹¤ËºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¶¦´¶ÎÏ¤È°¦¾ð¿¼¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¡¢¡È»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÃç´Ö¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÆÀ¤¿¿¿¤ÎÍ§¿Í¡Ä¥½¥Õ¥£¥¢¤Î²¹¤«¤µ¤È³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿º²¤ò»×¤¤¡¢¤µ¤ß¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢³¤·³¥Õ¥¢¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¨¥ë¥«¥Î¹æ¤Ç·±ÎýÃæ¤Î»Ð¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Ï¥¤¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡£¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤â¤¦¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£¤É¤¦¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¡£Âô»³¤Î°¦¤È¥¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¡£¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡´ü½÷²¦¤Î¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤ÏÆ±¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Â¨°Ì¸å¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó·³¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó³Æ·³¤Î»Î´±³Ø¹»¤Ç·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤ÏÂ´¶È¸å¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖCasa de Su Majestad el Rey¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷casareal.es¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤ÏÀè½µËö¡¢UWC¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤òÂ´¶È¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦¼¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢²¦½÷¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤Æ¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¿§¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿¥ì¥Æ¥£¥·¥¢ÈÞ¤È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶ÌÊÁ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥§¥ê¥Ú¹ñ²¦¤¬¡¢ÊÝ¸î¼ÔÀÊ¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢³¤·³¥Õ¥¢¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¨¥ë¥«¥Î¹æ¤Ç·±ÎýÃæ¤Î»Ð¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Ï¥¤¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡£¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤â¤¦¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£¤É¤¦¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¡£Âô»³¤Î°¦¤È¥¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¡£¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡´ü½÷²¦¤Î¥ì¥ª¥Î¡¼¥ë²¦½÷¤ÏÆ±¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Â¨°Ì¸å¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó·³¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó³Æ·³¤Î»Î´±³Ø¹»¤Ç·³»ö·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥½¥Õ¥£¥¢²¦½÷¤ÏÂ´¶È¸å¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖCasa de Su Majestad el Rey¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷casareal.es¡Ë