PassCodeが、約4年半ぶりとなるアルバム『INSIGNIA(読み方:インシグニア)』を6月18日にリリース。あわせて、最新のアーティスト写真を公開した。

タイトルになっている“INSIGNIA”とは“旗印”を意味し、先日発表されたアリーナ公演のタイトル『DESTINEX』に込められた“決められた運命のその先”、不確定な未来へ挑戦する者たちを象徴するタイトルとなっている。

今作には全12曲を収録予定。2021年8月に加入した有馬えみりが鮮烈な印象を残したシングル『Freely / FLAVOR OF BLUE』表題曲のほか、ライブでも定番曲へと成長した「Clouds Across The Moon」や「GROUNDSWELL」、そしてレーベル移籍後に発表した「WILLSHINE」と「SKILLAWAKE」に加え、リードトラックとなる新曲「DESTINEX」のほか、5曲の新曲が収録される。

また、初回限定盤には、2024年に行われたアジアツアーの最終公演となった『PassCode ASIA TOUR 2024 Final at Zepp Osaka Bayside』の模様が収められたBlu-rayディスクが封入される予定だ。

同時に公開された最新のアーティスト写真は、アルバムタイトルにもあるとおり、アルバムのテーマロゴが入った大きなフラッグを背景に、メンバー4人の精悍な表情が映えるものに仕上がっている。

なお、『PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025“DESTINEX”』開催を記念し、『新曲「DESTINEX」スマホでシンガロング企画』も開催中。本企画は、新曲「DESTINEX」のシンガロング部分を特設サイトよりスマホで録音し送付、その歌声がアルバムに収録されるというもの。これは、2021年の武道館公演時に、シンガロング曲である「It’s you」に合わせて実施された企画で、PassCodeが4年ぶりにアリーナに立つことを記念し復活した。締め切りは3月30日23時59分まで。

(文=リアルサウンド編集部)