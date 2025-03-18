Æþµï¼Ô»¦Åþ¡Ö·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¡Ä3¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆþµïÎ¨99.9¡ó¡×¥Ê¥¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
3¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¡È·ã¤»¤Þ¡É¤À¤±¤ÉÅÔ¿´¤Ë½»¤á¤ëÊª·ï¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£²ÈÄÂ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆþµï¼Ô»¦Åþ¡Ö·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¡Ä3¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆþµïÎ¨99.9¡ó¡×¥Ê¥¼¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
Ï²¼¤â¥È¥¤¥ì¤â¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¥µ¥¤¥º¡×
JR¡¦ÃÏ²¼Å´¡Ö»Í¥ÄÃ«±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¤Û¤É¤Î½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏ¾å2³¬ÃÏ²¼1³¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê2019Ç¯5·îÃÛ¡Ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥È¥¤¥ì¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥àÉÕ¡ÈÉô²°3¾ö¡É¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥àÊª·ï¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¿·Ì¾¿¿°¦Éô°÷¡§
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¦¡¦¡¦¶¹¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¶¦ÍÑÏ²¼¤ÎÉý¤Ï¡¢1¿ÍÄÌ¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ê¤Û¤É¤ÎÌó90cm¡ªÉô²°¿ô¤ò30¸Í³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç¶¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï2¿ÍÎ©¤Ä¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£
¾å¤Ã¤Æ¤¹¤°º¸¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤È¡¢¥·¥ó¥¯¤ÈIH¥³¥ó¥í¤¬1¸ý¤Î¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¡£±¦¼ê¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤È¥È¥¤¥ì¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Ï¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÂ¤ë¤ÈÉ¨¤¬¥É¥¢¥®¥ê¥®¥ê¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤â¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤ß¤Ç¡¢ÀöÌÌÂæ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢3¾ö¤ÎÉô²°¡£
¿·Ì¾Éô°÷¡§
¡Ö¶¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¹â¤µ¤¬¡ªÀµÄ¾¤É¤³¤Ç¿²¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¥í¥Õ¥È¡ª¡×
Å·°æ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉô²°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5¡Á2ÇÜ¤ÎÌó4m¡£¥Ï¥·¥´¤Ç¾å¤ë¤È¥í¥Õ¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÈÄ¹162cm¤Î¿·Ì¾Éô°÷¤¬¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤â¼êÂ¤ò¤æ¤¦¤æ¤¦¿¤Ð¤»¤ë¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥ë¡¼¥à3¾ö¡¢¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î¡È·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÈÄÂ¤Ï¡¢»Í¥ÄÃ«±Ø¼þÊÕ¤ÎÁê¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó3Ëü±ß°Â¤¤¡Ú6Ëü7000±ß¡Á/Ìó9.03Ö¡Û¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¡¦¶¦Ä°ÀßÈ÷Èñ¤ÏÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
·ã¤»¤Þ¤Ç¤â¡Ö¶õ¤¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°Ëä¤Þ¤ë¡×
3¾ö¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ØSPILYTUS¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦¹Á¶è¡Ë¤ÎÊª·ï¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ª
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖSUUMO½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡Ê¢¨¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÄ´¤Ù¡Ë¤Ç4°Ì¤Î·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡£Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê2015Ç¯5·îÃÛ¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂ¡Ú7Ëü1000±ß¡Á¡Û¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¡¦¶¦Ä°ÀßÈ÷Èñ¤ÏÊÌ¡Ë
¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÅ¹¤¬ÊÂ¤ÖÃæÌÜ¹õ±Ø¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡£Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê2020Ç¯6·îÃÛ¡Ë¤Ï¡Ú7Ëü6500±ß¡Á¡Û¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¡¦¶¦Ä°ÀßÈ÷Èñ¤ÏÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷¡¦ÃæÌÜ¹õ¤ò»Ï¤á¡¢¿·½É¡¦ÃÓÂÞ¡¦Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤È¡¢ÅÔ¿´¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÌó100Åï¤Î¡È·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬ÆþµïÎ¨¡£
¡ØSPILYTUS¡Ù¹Êó¡¡²ÖÃ«Èþµª¤µ¤ó¡§
¡Ö99.9%¤ÎÆþµïÎ¨¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°Ëä¤Þ¤ë¡×
¡Ö·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£¡Ê2020Ç¯4·îÃÛ/Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¡£²ÈÄÂ¤Ï¡Ú6Ëü9500±ß¡Á¡Û¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¡¦¶¦Ä°ÀßÈ÷Èñ¤ÏÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î¤ËÆþµï¤·¤¿»³º¬¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¤ÎÉô²°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¡¢3¾ö¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¡ãÂç¤¤á¤Î´ù¡ä¡ã¥Ï¥ó¥¬¡¼¥é¥Ã¥¯¡ä¡ã¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡ä¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢µï½»¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¹¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ï¥·¥´¤Î¥¦¥é¤Î¶õ´Ö¤ËÎäÂ¢¸Ë¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤òÃÖ¤¡¢·ä´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÇÂåÍÑ¤·¡¢ÊÉ¤Ë±Ç¤·¤Æ´Ñ¤ë¤Î¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶¹¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³º¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¡È·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡É¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³º¬¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡§
¡Ö¿¦¾ì¤¬É½»²Æ»¡¦¸¶½ÉÉÕ¶á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦¾ì¤«¤é¶á¤¤¤È¤³¤í¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬¸Å¤¤Êª·ï¤Ë½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¹¤µ¤è¤ê¤â¥¥ì¥¤¤µ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀöÂõµ¡¤¬´ùÂå¤ï¤ê¡×3¾öÉô²°¤Ç¤Î¹©É×
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡¦Ãæ°æ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¡Ê2020Ç¯11·îÃÛ/Åìµþ¡¦¿·½É¶è¡Ë¤ËÌó1Ç¯Êë¤é¤¹¤Î¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¡Ê23ºÐ¡¦ÃËÀ¡Ë¡£²ÈÄÂ¤Ï¡Ú6Ëü500±ß¡Á¡Û¡Ê¢¨´ÉÍýÈñ¡¦¶¦Ä°ÀßÈ÷Èñ¤ÏÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£
3¾ö¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ä¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¥³¡¼¥ÈÎà¤ÏÅ·°æ¤Î¶õ´Ö¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤êËÀ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ä¿©»ö¤Î»þ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¤¥¹¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ù¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä
»³¸ý¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¡§
¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤Ï¡ÈÀöÂõµ¡¤Î¾å¡É¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡£ÃúÅÙ¤¤¤¤¹â¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¥Ï¥·¥´¤Î¥¦¥é¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀöÂõµ¡¤¬´ùÂå¤ï¤ê¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¶¹¤¤Éô²°¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¡£
·ã¤»¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²÷Å¬¤µ¤è¤ê¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼Ô¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯3·î14ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¾²ÃÈË¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
ºßÂð°åÎÅ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ËÅì»Ô,
¿ÀÆàÀî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî