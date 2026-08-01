女優の広末涼子（46）が「地上波復帰」を果たすということで、視聴者の注目を集めている。7月30日、朝のニュース番組「THE TIME,」（TBS系）は8月6日に放送する特別企画に本人が出演すると番組内で発表した。【もっと読む】岩盤支持層は同学年か同世代？ 広末涼子バースデーライブ完走から考えるファンの”属性”広末といえば、昨年4月に新東名高速道路で追突事故を起こし、搬送先の病院で傷害で現行犯逮捕。今年4月1日に活動