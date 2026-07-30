7月30日、安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務める朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）が放送された。番組終盤、女優の広末涼子が出演することが告知され、注目を集めている。広末は2025年4月、新東名高速で時速約185kmの追突事故を起こし、病院に搬送されたが、搬送先の看護師に対する傷害の容疑で逮捕された。看護師への怪我は処分保留で釈放となり（その後不起訴処分）、事故に関しては、自動車運転処罰法違反の罪で罰金7