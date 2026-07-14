7月13日、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）が放送。しかし、メインMCを務める同局アナウンサー安住紳一郎アナが急遽欠席。突然の事態に視聴者は騒然となった。同日は番組冒頭から安住アナは不在。杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサー、南後杏子アナウンサー、バーンズ恵麻アナウンサーの4人でスタートした。その後、南後アナが「安住アナウンサーは、体調不良でお休みです」と欠席理由を説明。そのまま生放送を