安住紳一郎アナウンサーが、『週刊少年ジャンプ』の“争奪戦”問題に苦言を呈したことが波紋を呼んでいる。「7月14日放送の『THE TIME,』（TBS系）では、『ONE PIECE』連載29周年を記念した主人公ルフィの限定カード付き『週刊少年ジャンプ』の完売が相次いでいることが特集されました。本来340円の同誌ですが、フリマサイトでは限定カード100枚セットが25万円で出品されるなど高額転売が横行。集英社は通常より50万部増刷し、さ