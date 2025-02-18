¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµ¡¤ËÃæ¹ñ³¤·³¥Ø¥ê¤¬¡È3¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç°Û¾ïÀÜ¶á¡É¡Ö½ÅÂç¤Ê´í¸±¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¤±¤óÀ©¡Öµö²Ä¤Ê¤¯ÉÔË¡¿¯Æþ¡×
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦Æî¥·¥Ê³¤¤Î¾å¶õ¤ÇÃæ¹ñ³¤·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¹Ò¶õµ¡¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¡Ö¾è°÷¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê´í¸±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾ÌÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤Ç18Æü¡¢µù¶È¿å»º»ñ¸»¶É¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬´Æ»ëÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬3¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÏª¹ü¤ËÌµ»ë¤·¤¿¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾è°÷¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê´í¸±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°èÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬2012Ç¯¤«¤é¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ·³¡¦ÆîÉôÀï¶è¤ÎÊóÆ»´±¤Ï18Æü¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎC¡¼208·¿µ¡1µ¡¤¬Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤Ê¤¯¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤ÎÎÎ¶õ¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄÉÀ×¤·¡¢·Ù¹ð¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆîÉôÀï¶è¤Î³¤·³¤È¶õ·³¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤·¡¢¹ñºÝË¡¤ÈÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬·³»öÅªÄ©È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔË¡¤ËÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤ò¸í¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤¬ÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£