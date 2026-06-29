クマ青森県警は29日、青森市の八甲田山系で身元不明の男性遺体を発見したと発表した。遺体にはクマのものとみられるかみ傷があり、県警はクマに襲われた可能性もあるとみて、身元の確認や死因の特定を進めている。28日に知人とタケノコ採りで八甲田山系に入山した同県黒石市の会社員工藤正治さん（63）が行方不明となったと110番があった。ヘリコプターで捜索していた県警が同日午後3時半ごろに、クマのそばに倒れている人らし