舞台『呪術廻戦 0』WITH LIVE BAND のメインビジュアル＆小越勇輝、櫻井佑音、三浦涼介ら出演者など全情報解禁
2024年9月17日（火）発売の「週刊少年ジャンプ」にて、舞台『呪術廻戦 0』WITH LIVE BAND のメインビジュアル、出演者、期間・劇場など、公演の全情報が解禁となった。
本作では、主人公・乙骨憂太と、その幼なじみ祈本里香、敵対する夏油 傑が率いるミゲル、枷場美々子、枷場菜々子、菅田真奈美、ラルゥ、祢木利久が舞台初登場する。
出演者は、乙骨憂太役を小越勇輝、祈本里香役を櫻井佑音、禪院真希役を高月彩良、狗巻 棘役を定本楓馬、パンダ役を寺山武志、夜蛾正道役を南 誉士広、ミゲル役をジョエル・ショウヘイ、枷場美々子役を井手柚花、枷場菜々子役を八木美樹、菅田真奈美役を南 千紗登、ラルゥ役を北村 海、祢木利久役を塩田康平、夏油 傑役を藤田 玲、五条 悟役を三浦涼介が演じる。
キャラクタービジュアル
乙骨憂太（小越勇輝） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
乙骨憂太（小越勇輝） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
祈本里香（櫻井佑音） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
祈本里香（櫻井佑音） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
禪院真希（高月彩良） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
禪院真希（高月彩良） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
狗巻 棘（定本楓馬） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
狗巻 棘（定本楓馬） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
パンダ（寺山武志） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
パンダ（寺山武志） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
夜蛾正道（南 誉士広） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
夜蛾正道（南 誉士広） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
ミゲル（ジョエル・ショウヘイ） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
ミゲル（ジョエル・ショウヘイ） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
枷場美々子（井手柚花） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
枷場美々子（井手柚花） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
枷場菜々子（八木美樹） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
枷場菜々子（八木美樹） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
菅田真奈美（南 千紗登） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
菅田真奈美（南 千紗登） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
夏油 傑（藤田 玲） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
夏油 傑（藤田 玲） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
五条 悟（三浦涼介） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
五条 悟（三浦涼介） (C)芥見下々／集英社・舞台「呪術廻戦」製作委員会
また、12月2 日《百鬼夜行》特別企画や、特別パネル展示などの来場施策を公開。詳細は下記にて。
なお、舞台化第3弾となる本作は、『呪術廻戦』の前日譚にあたる原点のエピソード「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」を、本シリーズでは初となるバンドによる“生演奏”で上演する。