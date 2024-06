2024年6月11日午前2時(日本時間)から、Appleの開発者向け年次会議「WWDC24」が開催されます。このWWDC24ではiOS 18/iPadOS 18やmacOS 15などの発表が予定されており、特にAI機能が目玉になるだろうと予想されています。Apple WWDC24 What to Expect: AI, iPadOS, iOS 18, macOS 15, Siri Updates, More - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-07/apple-wwdc-2024-what-to-expect-ai-ipados-18-macos-15-siri-updates-more‘Apple Intelligence’ is the name of Apple’s iOS 18 AI upgrade - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/7/24173528/apple-intelligence-ai-features-openai-chatbotWhat to expect at WWDC24: Big iOS changes, more Vision Pro, and so much AI | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/06/what-to-expect-at-wwdc-24-big-ios-changes-more-vision-pro-and-so-much-ai/アメリカ経済紙・Bloombergの記者で、Apple関連の情報に詳しいマーク・ガーマン記者によれば、Appleの新しいAIシステムは「Apple Inteligence」と呼ばれ、iOS 18・iPadOS 18・macOS 15に搭載される予定だとのこと。さらにChatGPTのようなチャットボットAIも搭載されるとみられています。これについては、すでにAppleとOpenAIの契約が進められていることが報じられています。AppleとOpenAIの契約が最終調整へ、iOS 18にChatGPTを搭載するとみられる - GIGAZINEガーマン記者によれば、AIについてAppleがWWDC24で発表すると期待される内容は以下の通り。・Appleは画像や動画生成のような技術にはあまり重点を置いていない。Apple Inteligenceの主要な機能は、Safariで表示した記事やウェブページ、会議のメモ、電子メール、SMSの要約機能。また、見逃した通知をキャッチアップする機能も考えられている。・ボイスメモの自動文字起こし機能。AppleがiOS 18でSiriを刷新しAIによるリアルタイム文字起こしと要約機能を追加するとの報道 - GIGAZINE・Apple Inteligenceには、メールやSMSの返信を提案する機能も搭載される。・受信したメールを自動的に分類する機能が「メール」アプリに搭載される。・AIで絵文字を作成する。Appleが間もなくAI生成の絵文字やOpenAIとの提携を発表するとの報道 - GIGAZINE・写真の一部を強調したり、被写体を消したりなど、AIによる新しい写真編集機能。・音声認識アシスタントのSiriもAIが刷新され、アプリ内の個々の機能やアクションを細かく制御できるようになる。・Appleのアプリ開発環境であるXCodeにも、AIによる自動コード入力機能が搭載される。・Apple Inteligenceはオプトイン方式で、ユーザーが望まない場合は導入されることはない。また、Appleはまずベータ版としてApple Inteligenceを配信する予定。・AIの処理要件を考えると、最低でもiPhone 15 Pro、あるいは2024年内に発表されるであろうiPhone 16が必要になる。iPadやMacの場合はM1チップ搭載が最低要件になる。・Apple InteligenceはOpenAIの独自技術とツールで実現し、ローカルでの処理あるいはクラウドコンピューティングに依存する。・AI処理をクラウドコンピューティングに依存する場合、Appleが独自に構築したデータセンターでのセキュリティがアピールされる。AppleはAIアプリのデータをブラックボックスのクラウドで処理してApple社員すらデータにアクセスできないようにする予定 - GIGAZINE他にも、WWDC24ではiOSとiPadOSでコントロールセンターと設定が全面的に見直されることが発表されるとウワサされています。AppleはiOSとmacOSで設定アプリやコントロールセンターの刷新を計画している - GIGAZINE特に、Face IDやTouch IDなどでiOSの純正アプリをロックすることができるようになり、セキュリティがより堅牢(けんろう)になる可能性が指摘されています。iOS 18ではFace ID・Touch ID・パスコードを使って純正iPhoneアプリをロックできるようになる予定との報道 - GIGAZINEさらに、Appleが純正のパスワード管理アプリをリリースする可能性も報じられました。AppleがiOS 18でApple純正のパスワードアプリをリリースか、Windowsでも利用可能になるとの報道 - GIGAZINEこの他、2024年2月2日に登場したApple Vision ProのOSであるvisionOS 2も発表される可能性もあります。ただし、ガーマン記者は「visionOS 2は新しい機能が追加されるのではなく、visionPro 1にはなかった純正アプリを増やしたり一部機能を改良したりといった内容にとどまるだろう」と予想しました。なお、Apple Vision Proは記事作成時点ではアメリカのみでの販売となっていますが、WWDC24のタイミングで日本を含む他の国でも販売が開始されるかもしれないという報道があります。AppleがついにApple Vision Proを日本で発売する準備を進めている - GIGAZINE