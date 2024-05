ジャスティン・ビーバー(30)の妻でモデルのヘイリー・ビーバー(27)が、第1子を妊娠していることが明らかになった。夫妻は、それぞれのSNSでヘイリーのふっくらした腹部を披露し、妊娠の事実を発表した。ヘイリーの代理人は米メディアに対し、彼女が現在妊娠6か月であることを認めた。ある情報筋によると、2人はすでに赤ちゃんの名前を決めており、子ども部屋の準備も始めているという。

【この記事の動画を見る】ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバーは現地時間9日、それぞれのInstagramで動画を公開し、ヘイリーが第1子を妊娠したことを発表した。映像は、野原に立つジャスティンとヘイリーが、夫婦として改めて愛を誓い合う“バウ・リニューアル”のセレモニーを行う様子を捉えたものだ。ヘイリーは白いレースのロングドレスとヴェールを纏い、ジャスティンとキスを交わしている。ジャスティンはベースボールキャップを被り、フリースジャケットに黒いズボンというカジュアルな装いだ。セレモニーには神父役の男性が立ち合い、夫妻は愛を誓い合っている。映像ではその後、タイトなドレスを着たヘイリーの腹部がクローズアップで映る。彼女の腹部はふっくらとしており、妊娠中であることが明らかだ。同時に投稿した写真では、ジャスティンがヘイリーにバックハグをしながら妻の下腹部を支えたり、ヘイリーが腹部に手を当てて立つ姿などを披露している。ヘイリーの代理人は、米メディア『People.com』の問い合わせに応じ、現在の彼女が妊娠6か月を過ぎたところだと認めた。ある情報筋が同メディアに語ったところによると、ヘイリーの妊娠が判明した日は「夫妻にとって最高の一日だった」として、ジャスティンは歓喜していると述べた。「みんなが彼らのことを大喜びしています。2人は素晴らしい親になるでしょう。これはジャスティンにとって、次の重要なプロジェクトとなります。彼は赤ちゃんを育てることにワクワクしています。」同情報筋によると、ジャスティンとヘイリーは、すでに赤ちゃんの名前を選ぶなど、出産の準備を進めているという。「彼らは名前を決めており、それが完璧だと確信しています。子ども部屋の装飾も始めるなど、赤ちゃんに会うのが待ち切れないようです。」ジャスティンとヘイリーは2009年に米TV番組『Today』のバックステージで出会い、その後交際説が浮上するも、2人は否定してきた。2018年7月には婚約を電撃発表し、同年9月に結婚。その後、ヘイリーが妊娠したという話題が何度も報じられた。ヘイリーは昨年10月、米誌『GQ』のデジタル版『GQ Hype』のインタビューに応じた際、たびたび浮上する妊娠説について「気が滅入る。私の身体のことは好きなようにさせて」と語っていた。そんなヘイリーがようやく妊娠を発表したことに、ファンからは「ワオ! お二人をお祝いします」「最高に美しい赤ちゃんが生まれるわね! 本当に良かった」「待ち遠しくてたまらない」「マジで嬉しい。感激して泣いているのよ」と祝福のコメントで溢れ返った。画像は『Justin Bieber Instagram「To the most precious, my beloved.」「@haileybieber」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)