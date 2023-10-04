Íò¡¦Ý¯°ææÆ¤¬Æü¥Æ¥ì¡Önews zero¡×Íè½ÕÂ´¶È¤Ø¡¡¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¶»¤ÎÆâ¡Ä£²¼Ô¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ
¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¡Ê£´£±¡Ë¤¬ÍèÇ¯½Õ¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î»ñ¼Á¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤âÝ¯°æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¶ÉÂ¦¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î¶¨µÄ¤ò¤Ø¤ÆÈÖÁÈÂ´¶È¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡½¡½¤«¡£Ý¯°æ¤¬ÍèÇ¯½Õ¤Ë¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆâÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÎÅì»³µªÇ·¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¼ÒÄ¹¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤é¤Ï£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿·ÂÎÀ©¤äÀ²Ã³²ÌäÂê¤ÎÈï³²¼ÔÊä½þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¡££±¤«·î°ÊÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢´õË¾¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¸ÄÊÌ¤Ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï£²ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÙ¤¤¤Ê¡¢¸å¼ê¸å¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È´¶¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö»öÌ³½ê¤Ç¡¢Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£µ¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¡£Æ°¸þ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê£´£²¡Ë¤â´Þ¤á¡¢¿Þ¤é¤º¤â£µ¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Ý¯°æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤â¡ÖÆóÅÙ¤ÈÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡½¡½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÝ¯°æ¤Î°Õ»×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿Åö½é¡¢Ý¯°æ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸þ¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£À¤´Ö¤ÎÌÜ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢²¿¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢ÄÌ¤ê¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¤«¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ý¯°æ¤Ï¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤âÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶É¤Ï£¹·î£±£´Æü¤Ë£±£°·î´ü²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¡¢Ý¯°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Ë·ÑÂ³½Ð±é¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ìÂ¦¤âÝ¯°æ¤Î°·¤¤¤Ë¶ìÎ¸¤·¡¢Ý¯°æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁÐÊý¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢Ý¯°æ¤¬ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍèÇ¯£³·îËö¡Á£´·î¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ý¯°æ¤ÏÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï°·¤¦¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢À²Ã³²ÌäÂê¸å¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ý¿ô¤â¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£µï¿´ÃÏ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·Ä±þÂçÂ´¤Î¹â³ØÎò¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÆâ¤Ç¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£