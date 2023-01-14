ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡£Î£Å£×£ÓÁýÅÄµ®µ×¤Ëà¶Ø¶çá¥Ý¥í¥ê¡Ö¥Æ¥´¥Þ¥¹¤ä¤ó¤«¡×
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î¡Ö£Î£Å£×£Ó¡×ÁýÅÄµ®µ×¤Ë»×¤ï¤ºà¶Ø¶çá¤òÊü¤Ä°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥²¥¹¥È¤¬Ã¯¤«ÉÍÅÄ¤ËÉú¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥²¥¹¥È¤Ï±óÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ÇÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´é¤ò³Î¤«¤á¤Æ½é¤á¤ÆÃ¯¤È¥í¥±¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¿·Ç¯£±²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤é¡¢¿·Ç¯£±È¯ÌÜ¤ä¤Í¤ó¤«¤é¤µ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¦¤ï¤¢¡¢ÃË¤ä¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤³¤ì¡¢Ç¯ÌÀ¤±£±È¯ÌÜ¤ÇÃË¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡¢Ã¯¤ä¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é²ó¤ê¹þ¤ß¡¢ÁýÅÄ¤Î´é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö¤â¡¼¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÃ²¤¡¢¤ª¿¬¤Ë¥¥Ã¥¯£±È¯¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤Ë½³¤ê¤ò¤«¤Þ¤µ¤ì¤¿ÁýÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¾æ¤Ë¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥´¥Þ¥¹¤ä¤ó¤«¡×¤È¼ê±ÛÍ´Ìé¤È¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¥Ý¥í¥ê¡£»×¤ï¤ºÁýÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤¬¤Ê¤¼¤«¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¡ª¡¡¥Þ¥¹¤ä¤í¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤Î¡¢£Î£Å£×£Ó¤Î¤Û¤¦¤Ç¡Ä¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ø¿·Ç¯£±È¯ÌÜ¤ÇÃË¤«¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢º£¡ª¡×¤ÈÉÍÅÄ¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£