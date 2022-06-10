ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ÀÐ°æ¾Ï ÃÏ¸µ¤Ç¡Ö¤â¤Á¡×¤È¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¡×¥Ð¥é¥Þ¥µ¿ÏÇ
»²±¡Áª¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´é¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢±ê¾åÃæ¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê65¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ËèÇ¯¡¢¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ä¡Ø¤ì¤ó¤³¤ó¡Ù¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë60Âå¤ÎÃËÀ¤À¡£
ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æ£ÂåÄ®µÄ¡¢¼è¼ê»ÔµÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç09Ç¯¤ËÌ±¼çÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿½°±¡Áª¤ËÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¡¢£³ÅÙ¤ÎÍîÁª¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç16Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ï¼è¼ê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ËèÇ¯Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤¿¤Á¤¬¡Ö¤â¤Á¡×¤ä¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¡×¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ó¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÈë½ñ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é£´¡Á£µÌ¾¤Ç¡¢12·îº¢¤Ë°ñ¾ë¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ°è¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢¡ØÍèÇ¯¤âÀÐ°æ¾Ï¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÇÛÉÛÀè¤Î¥ê¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì¸®°ì¸®Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»È¤¦Èë½ñ¤â¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç²ó¤ëÈë½ñ¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ»ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÇÛÉÛÀè¥ê¥¹¥È¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¤¢¤ë¼è¼ê»Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î¸Å²Ï»Ô¡¢µíµ×»Ô¤Ê¤É¤Ë½»¤à150¿Í°Ê¾å¤Î»áÌ¾¤È½»½ê¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ì¤ó¤³¤ó¡Ù¤ÏÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤µ80Ñ¡¢Éý20Ñ¤¯¤é¤¤¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë£³¡Á£´ËÜµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤Á¡Ù¤Ï£±¡Á£²ÔÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤â£²£°£°£°±ßÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤ëÊý¤äÎ±¼é¤Î¤ªÂð¤â¤¢¤ë¡×
ËÜ»ï¤Ï¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë½»½ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë²ó¤ê¡¢¡ÖÀÐ°æ¾Ï¤ª¤è¤Ó»öÌ³½ê¤«¤é¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ä¡Ø¤ì¤ó¤³¤ó¡Ù¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¡£½»Ì±¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ§Ã£¤«¤é¡ØÀÐ°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ì¤ó¤³¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤«µ¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¤¿¤è¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×
¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦ÌÀ¸À¤¹¤ë½»Ì±¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀÐ°æ¾Ï¡Ê¤Î»Ù»ý¼Ô¡Ë¤À¤è¡£ÀÎ¤«¤é¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ°§»¢¤ËÍè¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¼è¼ê»Ôºß½»¤ÎÃËÀ¡Ë
Áªµó¶èÆâ¤Î¿Í¤Ø¤Î¡Ö´óÉí¡×¤Ï¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ë¤ä¥á¥í¥ó¤òÍ¸¢¼Ô¤ËÂ£¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ç¡Ç21Ç¯¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¿û¸¶°ì½¨¸µ·Ð»ºÂç¿Ã¤Î·ï¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´óÉí¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÀÐ°æµÄ°÷¤ÏÁ´¹ñÈæÎã¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤¬Áªµó¶è¤Ç¤¹¡£µÄ°÷ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å±çÃÄÂÎ¤äÁªµó¶è»ÙÉô¤¬ÇÛ¤Ã¤Æ¤â¸øÁªË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¦¤¬¡ØÀÐ°æ¾ÏÂ¦¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÈë½ñ¤Ï¡Ø¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¾Ï¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È°§»¢¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ã¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤â°ì½ï¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
ËÜ»ï¤Ï¡Ö¤â¤Á¡×¤ä¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¶·î£µÆü¡¢µíµ×»Ô¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ°æµÄ°÷ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç¯Ëö¤Ë»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤â¤Á¡×¤ä¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¡×¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¬¡©¡×
¡½¡½ÀÐ°æµÄ°÷¤äÈë½ñ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÀÎ¤Ï¥¦¥Á¤Ï¾¦Çä°ì²È¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ô¾¦¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÇä¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤À¤«¤é¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤¬¡×
¡½¡½»öÌ³½ê¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÎÙ¤Î²È¤Ç¤Ä¤¤¤¿¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÈÏáÆ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡½¡½¤½¤ÎÈÏáÆ¤È¤Ï¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÁªµó¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡½¡½ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÏÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Û¤é¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤È¤«²ñ¼Ò¤È¤«¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Û£Ëæ(¤¢¤¤¤Þ¤¤)¤Ê²óÅú¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¤â¤·²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¥á¡¼¥ë¤Ê¤ê¡×¤È¸ì¤êÀÐ°æµÄ°÷¤ÏÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍâÆü¡¢»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä½ñ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¡Ø¤â¤Á¡Ù¤ä¡Ø¤ì¤ó¤³¤ó¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡Ë»ö¼Â¤Ç¤Ï¸æºÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀÐ°æµÄ°÷¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë²Û»ÒÈÎÇä¶È¼Ô¤¬¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¤ªÌß¤äÏ¡º¬¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÀÐ°æ¾Ï¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬¤½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ô·ï¤Ï¤ªÇÛ¤ê¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÀÐ°æ¾Ï¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÀÐ°æ¾Ï¤Î»áÌ¾Åù¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÜ»ï¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÇÛÉÛÀè¥ê¥¹¥È¤â¤³¤Î²Û»ÒÈÎÇä¶È¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï10»ÔÄ®Â¼150¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»áÌ¾¤È½»½ê¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÂçÈ¾¤¬70Âå°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤À¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¼¡¤Î»²±¡Áª¤Ë¤âÁ´¹ñÈæÎã¤Ç½ÐÇÏÍ½Äê¤À¡£¤³¤Î²óÅú¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2022Ç¯6·î24Æü¡¦7·î1Æü¹æ¤è¤ê