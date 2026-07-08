夏の定番「冷やし中華」に今、具材モリモリや極太麺で食べ応えのあるものなど、"背徳系"の波が押し寄せています。 【写真を見る】“赤く染まったそびえ立つ具材”や“どデカチャーシュー”「背徳系冷やし中華」が人気【THE TIME,】 ド迫力「極太麺」＆「山盛り野菜」「うわ、ちょっと、モリモリで、私の知ってる冷やし中華じゃない！」THE TIME,マーケティング部の香月ハル部員が、思わず驚きの声をあげたのは、東京・埼