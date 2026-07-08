実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、男女を巡る投稿に注意をした。一部ユーザーが「若い女性が高齢男性と会話するのは苦痛」といった投稿をし、物議を醸していた。この投稿を引用すると、ひろゆき氏は「↓の発言が野放しなのが、日本が差別国家と言われる所以の一つ」と注意する。「『年下の若い白人女性が高齢黒人男性と話をするのは苦痛である』という基本がわかっていら