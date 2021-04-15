¤³¤ì¤ÏÂç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ê¡Ä½÷»Ò¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤ëÃË»Ò¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Âç³ØÆþ³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¤È¡¢½÷»Ò¤Ë¡Ö¥à¥ê¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¸«ÇË¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À249Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤³¤ì¤ÏÂç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ê¡Ù¤È½÷»Ò¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË»Ò¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÎ®¹Ô¤ê¤ÎÉþ¤Ê¤Î¤ËÈ±·¿¤¬¥À¥µ¤¯¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉþ¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¥¤¥¿¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é¤ªÞ¯Íî¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ë¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Çã¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤ÆÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¹ç¤¦È±·¿¤Ë¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¡¢¤ªÞ¯Íî¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½÷»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥Ä¡¼ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤¹¤ë
¡ÖÁ´ÉôÆ±°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÃ¤·´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»Ò¥¦¥±¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤ÎÊÖÅú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢´ª¤Î¤¤¤¤½÷»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢½÷Í§Ã£¤ÎÂ¿¤¤ÃË»Ò¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¥¯¤òÅð¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û¹á¿å¤äÀ°È±ÎÁ¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤¬¥¥Ä¤¤
¡Ö¤Ä¤±¤¹¤®¡£¥¯¥µ¤¤¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²Ã¸º¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢Âç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¹ØÆþ»þ¤ËÅ¬ÎÌ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶µ¼¼¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤º¤Ë¤¹¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿¿¿·¤·¤¤
¡Ö¡ØÁ´¿ÈÇã¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥À¥µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ãå´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÁ´¿È¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÞ¯Íî½é¿´¼Ô¤À¡×¤È¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Íú¤´·¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Ë¹ç¤¦¥È¥Ã¥×¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÅÃå¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Ê¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¹â¹»»þÂå¤ÎÏÃ¤¬Âç¤²¤µ¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë
¡Ö¤Ê¤ó¤«ÏÃ¤¬±³¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¡×¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥é¤Î¥º¥ì¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹µ¿ÏÇ¡×¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«ËýÏÃ¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥¦¥±¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¬µõ¤ÊÈ¯¸À¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥¹¥È¡¼¥ë¤ä¥Ï¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥»¤Ê¤É¡¢¥´¥Æ¥´¥Æ¤·¤¿¤ªÞ¯Íî¤ò¤¹¤ë
¡Ö¡ØÁ´Éô¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù´¶¤¸¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¸«¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Êª¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç³Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¼ºÇÔÎã¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®Êª¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö£±¥³¡¼¥Ç¤Ë£±ÅÀ¡×¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥¤¥±¤Æ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÈ¯¸À¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ê¤Î¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Æ¥¤ÊÍ§Ã£¤ËÆëÀ÷¤â¤¦¤È´èÄ¥¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤¤¥Á¥ã¥é¤¤È¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Êý¸À¤òÉõ°õ¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¡Ö¥à¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤¬¤Þ¤À¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤¢¤±¤¿¤Î¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤±¤¿¤Æ¤Î¥Ô¥¢¥¹·ê¤¬¡Ö¹»Â§¤ò¼é¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹â¹»»þÂå¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤½¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡Û¤ä¤¿¤é¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¥ª¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡Ö¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤Î¤â½÷À¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³ØÀ¸³è¤Ï£´Ç¯´ÖÂ³¤¯¤â¤Î¡£Â©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹¤è¤¦¤ÊÍ·¤ÓÊý¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â¸ÀÆ°¤â¡¢¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥à¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¼ºÇÔ¤Î¸¶°ø¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖºòÆüÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ãå´·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¿´ÇÛ¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄË¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×249Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº