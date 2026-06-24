「“徹夜アピール”とか、学生の言い訳じゃないんだから（笑）。心底あきれ返りましたよ。入社して上司に真っ先に言われたのは、『がんばりで評価されるのは学生まで。社会人からは成果物でしか評価されない』ということ。政治の世界は違うんですね」東京都港区に本社を置く外資系コンサルティング会社の社員はそう笑う。「本当に金曜日の夜から、今朝までの間ほとんど睡眠も取ってません。あの、一生懸命、仕事をしてます」6月22