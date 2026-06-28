きょう（28日）未明、東京・杉並区を走る環状八号線の交差点で、横断歩道を渡っていた80歳の女性がキッチンカーにはねられ、死亡しました。警視庁は運転手の男を現行犯逮捕し、事故の原因を調べています。きょう午前3時半ごろ、杉並区・宮前の環状八号線の交差点で、直進していたキッチンカーが横断歩道を渡っていた大平秀子さん（80）をはねました。警視庁によりますと、大平さんはフロントガラスに頭をぶつけるなどして意識がな