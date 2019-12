2014年にサポートが終了した Windows XP を、ロシアのプーチン大統領がいまだに使い続けていることが、ロシア大統領府が公開した写真から判明したと地元メディアが報じています。Путин до сих пор пользуется давно устаревшей Windows XP. Отечественную ОС для её замены Кремль не закупает - Открытые Медиаhttps://openmedia.io/infometer/putin-do-six-por-polzuetsya-davno-ustarevshej-windows-xp-otechestvennuyu-os-dlya-eyo-zameny-kreml-ne-zakupaet/Putin Still Uses Obsolete Windows XP, Report Says - The Moscow Timeshttps://www.themoscowtimes.com/2019/12/17/putin-still-uses-obsolete-windows-xp-report-says-a68639Windows XPは2009年4月にメインサポートが終了し、2014年に延長サポートが終了しましたが、2019年11月時点ではWindowsユーザーの1.29%がWindows XPを使い続けていることがわかっています。Microsoftは、サポートが終了した後もWindows XPを使い続けることはセキュリティのリスクやウイルスにさらされる可能性が高くなると注意を促しています。by Nick PerlaロシアのオンラインニュースメディアであるOpen Mediaは、ロシア大統領府が公開したプーチン大統領の写真にPCモニターが映り込んでおり、その画面がWindows XPのものだと指摘しています。モスクワ郊外にある大統領公邸で撮影された、書斎でビデオ会議を行うプーチン大統領の写真が以下。左側にある液晶モニターにはWindows XPらしき青いタスクバーとアプリケーションのアイコンが数個、そしてクレムリンの壁紙が表示されています。また、クレムリンにある官邸でプーチン大統領と会談するロシア連邦中央銀行のエリヴィラ・ナビウリナ総裁の写真にもPCモニターが映り込んでおり、公邸書斎でのものと同じ画面が表示されていることがわかります。Open Mediaは、ロシア大統領府がWindows 10ではなくサポートの切れたWindows XPを使い続けているのは「ロシアでは外国製のソフトウェアの使用を制限しているから」と推測しています。ロシアでは、2016年に発効された命令により、政府関係者が自由に使用できるのは情報主権の関係でFSTEC(ロシア連邦技術・輸出管理局)による認定を受けたソフトウェアのみとなっています。FSTECが2014年に発表したレポートによれば、Windows XPは政府機関での使用が認められた最後のWindowsであり、Windows 10では機密情報が一切扱えないとのこと。ロシア政府は2017年から、政府機関での運用を視野に入れてロシア国内で開発されたAstra Linuxにシステムを移行しようと考えていたそうですが、2018年2月には「Astra Linuxへのシステム移行は時期尚早」と見送りの判断を下したことが報じられました。プーチン大統領の公邸と官邸でWindows XPの使用が認められたことで、ロシア政府のシステム移行が依然として進んでいないことが明らかになったといえます。by ДонорOpen Mediaはプーチン大統領のPCにAstra Linuxがインストールされていない理由をロシア大統領府に尋ねましたが、回答は得られなかったとのこと。Open Mediaは、プーチン大統領はかねてよりインターネットやスマートフォンをほとんど使わないと公言していることに言及し、「プーチン大統領がサポートを終了したアメリカのOSを使い続けても、ロシアはそれほど影響を受けないのかもしれない」と述べました。