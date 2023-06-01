「石像触ったら脈打ってました」中山功太ABEMA TIMES

中山功太がタイの願掛け人形の墓場を訪れ、石像に触れると脈を感じたと告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中山功太がタイの「願掛け人形の墓場」公園を訪れた体験を語った
  • 大木の根に飲み込まれた女性の石像に触れると脈打っていたという
  • 8月5日放送のABEMAドーピングトーキング2』でのエピソードトーク
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