「中居正広氏の性加害をめぐる一連の騒動に関わっていたとされるA氏。彼が開発を主導しているAIがとうとうフジテレビ社内で全社員向けに公開されたのです」

こう語るのは、フジテレビ関係者だ。フジテレビでは今年7月上旬に大規模な人事異動が行われ、そこで局内で大きな波紋を広げた人事があった。それは、一昨年に“中居騒動”に関与し、‘25年6月に「4段階の降格」と「懲戒休職1カ月」という重い処分を受けていた元編成部長のA氏に関するものだった。

「騒動以来、コーポレート本部所属となっていたA氏ですが、社員の多くは彼が会社で何をしているのかを長らく把握していませんでした。そんななか、今年7月にA氏が新設された『AIセンター』という部署に“主任”として配属されたことが明らかになったのです。

A氏は中居氏の騒動後に重い処分を受けて時間が出来たため、番組企画の立案に活用できるAIツールの考案を独自に進めていたそうなのです。この独自AIツールのパイロット版が社内から高い評価を得たようで、それを見込んでフジは新しい部署の設立に踏み切ったと聞いています」（前出・フジテレビ関係者）

今年7月中旬にフジテレビは、機構改編と人事異動を踏まえた緊急の社員集会を開催。そこでも清水賢治社長から「今回の人事の目玉は、何と言ってもAIセンターを新しく設立したことです」「AIセンターには皆さんご存じ、“あの方”（A氏）がいらっしゃいますが……」などと、新設部署への期待とA氏の関与を仄めかす説明がなされていたという。

「それまでA氏によるAI開発と新設部署の開設はフジ社内でも知っていた人はごく少数で、数人の幹部らによって極秘で進められていたのだとか。そのため、この一件に関してメディアからの取材があっても、そのたびに煮え切らない回答を繰り返していたそうです。A氏が中居さんをめぐる騒動で大きな処分を受けたこともあり、会社側としては世間体などコンプライアンスの側面も含めて慎重に手はずを整えていたのでしょう」（前出・フジテレビ関係者）

本誌は今年7月下旬にA氏の新設AI部署への異動に関する一件を報じたが、その後、社内では大きな動きがあったという。「社員にも隠されてきたA氏開発のAIの全貌が、全社員向けにはじめて公開されたのです」と語るのは、別のフジテレビ関係者だ。

「フジが社員に公開したAIは、クリエイティブ作業のときの壁打ち役・相談役として設計されており、オンエア構成、アイデア出し、番組尺、コーナー展開をデータに基づいて点検・最適化するツールのようです。

驚くべきはAIに盛り込まれた“特殊機能”です。というのも、このAIには、これまでA氏が番組制作で得てきた知見の“エッセンス”が盛り込まれているというのです。同氏は『まつもtoなかい』や『アウト×デラックス』、『めちゃ×2イケてるッ！』などの人気コンテンツを制作してきました。今回のAIは、A氏がこれら過去の人気番組を制作する上で得た実績やデータなどを主な学習元にしているというのです。

このAIは、すでにいくつかの番組で実装化されているのだそう。社長も含めフジ上層部は、A氏開発AIの将来性に大きな期待をかけているようです」（別のフジテレビ関係者）

とはいえ、過去のヒットメーカーの“復権”に嫌悪感を抱く社員も少なくないようだ。

「これまでフジは数回にわたってAI事業へ数億単位の出資をしてきたのですが、視聴率は右肩下がりを続け、これといった実績を全く残せていなかったのです。

そんななか、上層部は過去に問題を起こしたA氏をAI事業の中心人物に据え、まして彼がヒットさせてきた方法論を盛り込んだAIを採用したことになります。フジの旧体制を代表するような人物に将来を託すという判断には、社員によっては『なんでまだアイツが……』と不快感をあらわにする人も少なくないようです」（前出・別のフジテレビ関係者）

A氏開発のAIは、フジを好転させるだろうか――。