ＳＮＳ型投資詐欺の被害急増を受け、警察庁が６月以降、動画投稿サイト「ユーチューブ」を運営するグーグルに対し、著名人になりすまして投資を呼びかける悪質動画計２４３件（７月２９日時点）を削除するよう要請をしていたことがわかった。このうち約９割は削除されたという。同庁によると、今年上半期（１〜６月）のＳＮＳ型投資詐欺の被害額は約７９７億９０００万円（暫定値）で、約１８１６億円に上った特殊詐欺被害全体