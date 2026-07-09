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「第62回七夕賞」最終追い切りが美浦Wコースで上々の伸び

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 第62回七夕賞に向け4歳カラマティアノスが最終追い切りを行った
  • ラスト1F11秒1と鋭く伸び、奥村武師は「本当に具合がいい」と絶賛
  • 重賞初制覇と同じ小回り芝2000メートルで重賞2勝目に挑む予定だ
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