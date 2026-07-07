最初の逮捕から、わずか約1か月。同じチェーン店を標的に、無職の男が同じ罪で再び手錠 をかけられた─。【閲覧注意】ハンバーガーに洗剤、顔面に納豆…容疑者の奇行の数々『はま寿司』店舗で迷惑行為、2度目の逮捕へ7月6日、大手回転寿司チェーン『はま寿司』の店舗で迷惑行為を撮影し、SNSに投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして迷惑配信者の新西悠太容疑者（43）を威力業務妨害の疑いで再逮捕した。最初の迷惑行為