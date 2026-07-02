フジテレビが7月2日、同局系ドラマの撮影を巡る俳優・佐藤二朗（57）のハラスメント報道について声明を発表。二次被害防止の観点から詳細は明かさなかったものの、報道内容に言及しつつ事の経緯を明かした。発端となったのは、1日に配信された『文春オンライン』の記事だ。佐藤がフジテレビ系の連続ドラマ『夫婦別姓刑事』撮影時に共演の橋本愛（30）に対して“問題行動”があったと同誌が報じたのだ。ハラスメント報道が大きな注