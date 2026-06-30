「悩んでいる時間が激減！」「仕事のキャパが10倍に！」こんな感想が寄せられているのが木下勝寿氏のベストセラー4部作だ。読者が衝撃を受けたのはモチベーションや頑張り方ではない。「考え方のクセ（思考アルゴリズム）」だった。話題の新刊で木下氏は「地頭は“センス”ではなく“スイッチ”。押し方を知れば変えられる」と語る。ライターの照宮遼子氏が新刊をコンパクトに深掘りする。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）「地