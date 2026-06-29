米ＩＴ大手アップルは６月に入り、自社で運営するアプリ配信サイト「ＡｐｐＳｔｏｒｅ」から、ロシアのＳＮＳサービスを相次いで削除した。プーチン露政権はこれまで、米国企業の複数のＳＮＳについて露国内で利用を禁じており、新たな対立となっている。削除されたのは、プーチン政権が国家プロジェクトとして利用者拡大を図るメッセージアプリ「ＭＡＸ（マックス）」と、マックスを開発した露企業が運営し、ロシアで利用者