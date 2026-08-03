取材名目で市の関係者に面会7月28日に発生した熊本地震――。震度6強を観測した同県八代市の小野泰輔市長は、地震の影響で“市役所庁舎”の地下にある免震装置の一部が損傷したと明かした。2022年に完成したこの市庁舎、実は、つい最近まで別の“事件”で注目を集めていた。市庁舎の建て替え工事をめぐる“汚職事件”をめぐり、「議会のドン」として権勢を振るった成松由紀夫市議（55）の手が後ろに回ることに。そして、意外な“