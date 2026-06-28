戦術的な引き出しを増やす為におすすめの練習とは 試合に近い状況で練習をしよう 【どうして】実践的な練習をして成功と失敗を重ねることで成長する 戦術的な引き出しを増やしていこう プレーのアイデアや選択肢の数を増やしていくには、試合やトレーニングで失敗と成功を繰り返していきながら経験値を上げていく必要があります。これを戦術メモリーと言いますが、経験した戦術的な知識や実