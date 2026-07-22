3月、高校3年間を共にした仲間たちに別れを告げ、新天地へ向かった陸上800メートルの日本のエース・久保凛（18）。昨年7月の日本選手権で日本新記録を樹立し、高校生で東京世界陸上の切符を掴んだ天才ランナーだ。「高校は挫折も全然なくて駆け上がっていけた」と語る彼女だが、世界と戦うため実業団（積水化学）に進んだ社会人1年目、競技人生最大の試練が待ち受けていた。【写真をみる】上半身が全くブレない久保凛の走り世界を