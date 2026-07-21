凍らせたペットボトルは、包む素材によって氷の長持ちしやすさが変わります。4種類の身近なもので比較したところ、タオルとプチプチで包んだものは、他の素材よりも長く凍った状態を保ちました。この記事では比較結果と、その理由を分かりやすく解説します。5パターンで保冷効果を比較今回比較したのは、次の5種類です。?何もしない?アルミホイル?タオル?新聞紙?プチプチ実験はエアコンを使用していない室内で行いました。実験開始