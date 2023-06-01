負傷の久保建英、ユニ着用で練習場に登場も…スウェーデン戦の出場は厳しいか【W杯】
６月20日に開催された北中米W杯グループステージ第２節で、チュニジアに４−０で快勝した日本代表は現地22日、25日のスウェーデン戦に向けてベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施した。
練習前にはユニホームを着用しての集合写真の撮影があり、左膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英も姿を見せた。
だが、トレーニングがスタートすると、屋外に入ったまま出てこなかった。
全治期間などは明らかになっていないが、スウェーデン戦の出場も厳しそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
練習前にはユニホームを着用しての集合写真の撮影があり、左膝の故障でチュニジア戦に帯同しなかった久保建英も姿を見せた。
だが、トレーニングがスタートすると、屋外に入ったまま出てこなかった。
全治期間などは明らかになっていないが、スウェーデン戦の出場も厳しそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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