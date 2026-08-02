今夏の去就が注目されている佐野。（C）Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

佐野海舟の今夏移籍が困難か、クラブSDは苛立ち「全く気に入らない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表MF佐野海舟のステップアップ移籍に欧州強豪が関心を示している
  • マインツSDは「最悪のシナリオは絶対に起こらない」と引き留めに強い意欲
  • 市場価値は約90億円まで上昇し、プレミア勢やミランが関心を持つとみられる
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