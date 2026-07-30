タリク・スクバル（ロイター）東スポWEB

大谷の左ヒザ痛でドジャースがスクバル獲得へ動き出す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースがタイガースのスクバル投手獲得に再び動く可能性を米メディアが報じた
  • 大谷翔平の左ヒザ痛による登板離脱でローテーション補強が急務となっているため
  • 有望株3人との「1対3」トレード案が浮上し、8月3日の期限前に緊迫した状況に
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. NHKアナの「震え声」に心配続々
  2. 2. lululemon旗艦店 8月にオープン
  3. 3. 三山凌輝に共演者「ポカン状態」
  4. 4. イオン熊本で起きた空白の1時間
  5. 5. 熊本の猫カフェ、25頭すべて救出
  6. 6. 「護送中にVサイン」男2人逮捕
  7. 7. 宮迫博之 現在のおもな収入源
  8. 8. 三山&花乃 報道後も裏で親密か
  9. 9. 斎藤工の愛犬が排泄する俳優宅
  10. 10. 台風13号 8月上旬にかけて日本へ接近おそれ 今後“猛烈な”勢力に発達予想 ｢ドルフィン｣ の進路は？雨･風シミュレーション【台風情報】
  1. 11. 食料品消費税 高市総理が指示へ
  2. 12. 銀座の熊本アンテナ店に大行列
  3. 13. タトゥーか 川栄李奈に驚きの声
  4. 14. バレー男子NL 日本が中国を破る
  5. 15. 映画「TOKYO MER」舞台イベ中止
  6. 16. 90代女性 観光中の村で行方不明
  7. 17. ライセンス井本 子に重度の障害
  8. 18. 天皇ご一家、地震で静養取りやめ
  9. 19. 池袋刺殺 死亡の男を書類送検
  10. 20. 地震調査委が今回の地震に見解
  1. 1. イオン熊本で起きた空白の1時間
  2. 2. 「護送中にVサイン」男2人逮捕
  3. 3. 台風13号 8月上旬にかけて日本へ接近おそれ 今後“猛烈な”勢力に発達予想 ｢ドルフィン｣ の進路は？雨･風シミュレーション【台風情報】
  4. 4. 食料品消費税 高市総理が指示へ
  5. 5. 90代女性 観光中の村で行方不明
  6. 6. 天皇ご一家、地震で静養取りやめ
  7. 7. 地震調査委が今回の地震に見解
  8. 8. 池袋刺殺 死亡の男を書類送検
  9. 9. 芸人が腎臓移植失敗 医師が懸念
  10. 10. 地震速報（05:16）
  1. 11. 高市政権の閣僚「裏切り宴席」?
  2. 12. 外国人観光客の「事故集中地帯」
  3. 13. 熊本市長 上空で「震度7」を知る
  4. 14. 旬のモモ「激安販売」詐欺被害も
  5. 15. 公園にウサギの頭 刃物で切断か
  6. 16. ヒンメル市長と無惨知事に…31日から名古屋で『世界コスプレサミット』広沢市長と大村知事が毎年恒例のコスプレを披露
  7. 17. イオンがコメント 記事に全文
  8. 18. 主配管のどこかにズレ? 爆発見解
  9. 19. 「有吉の壁」が地上波限界証明か
  10. 20. 猛暑の京都・大阪 観光地が閑散
  1. 1. lululemon旗艦店 8月にオープン
  2. 2. 「可能な限り」悠仁さまが覚醒か
  3. 3. イオン熊本猫カフェの猫安否不明
  4. 4. 爆発発生も 動物たち無事だった
  5. 5. イオン熊本 現地警官が語る現状
  6. 6. 日本人の人口が1億2千万人割れ
  7. 7. KDDIに総務省が大臣名で行政指導
  8. 8. 食品の消費税「1％」閣議決定へ
  9. 9. 「腐ってる」性加害指示で大演説
  10. 10. イオンモール爆発で思わぬ被害も
  1. 11. 女児に「脅された」性的な行為
  2. 12. 愛子さまの幼馴染 銀行マンか
  3. 13. みい山アニメ 発表時期にも批判
  4. 14. 大臣が否定も「別班」実在論再燃
  5. 15. 大腸異常なし 下痢の原因はうつ?
  6. 16. 夏野菜 レンジ調理で栄養キープ
  7. 17. 副首都法案、薄氷可決の舞台裏
  8. 18. 動物の救助を求める声に「反対」
  9. 19. 日本全国「奈良公園化」の危機
  10. 20. 給水所で大量の水 楽に運ぶ方法
  1. 1. 洪明甫氏 韓国国会で追及見通し
  2. 2. トランプ氏 イラン攻撃を宣言
  3. 3. 1球も投げずに退場→10試合出場停止　大谷に“わざとぶつける”発言の韓国投手、予想外のトラブル
  4. 4. 16歳被告 終身刑で法廷に嗚咽
  5. 5. トランプ氏 イランに報復を警告
  6. 6. 米政権 中国ロボット輸入を禁止
  7. 7. 仏大統領選 ルペン氏が最有力に
  8. 8. 米・サウジ 親イラン勢力に反撃
  9. 9. HF、ヌード生成の悪用を放置
  10. 10. イラン 空爆中断後に米軍へ反撃
  1. 11. Claude会話がGoogle検索に流出か
  2. 12. ミャンマー 詐欺取締法が可決へ
  3. 13. 韓国W杯敗退 協会巡り国会聴聞会
  4. 14. 世界を席巻する中国の人型ロボット、米国が輸入を禁止　「容認できない」安保リスク
  5. 15. FSB ドゥロフ氏をテロ支援で手配
  6. 16. 「ありのままの姿」で生きる女性
  7. 17. 台湾総統「必要な支援があれば」
  8. 18. 北朝鮮 新築マンション崩壊寸前
  9. 19. 北朝鮮17歳 韓流で家族ごと連座
  10. 20. 韓国女優のマナー巡り指摘相次ぐ
  1. 1. 49歳Yumico くびれは姿勢から
  2. 2. のぞみ全席指定 家族4人の影響は
  3. 3. 月1ジャバ家がヘドロ洗浄を検証
  4. 4. 片方繰下げ 夫婦で賢く年金設計
  5. 5. ポイ活6選 現金2000円や還元も
  6. 6. そうめんが肝臓に悪い本当の理由
  7. 7. ドローン戦争 日本の安保に波及
  8. 8. 年金繰り下げ 落とし穴3つを確認
  9. 9. 夏の節電 専門家が窓を推す理由
  10. 10. 米FCC 人型ロボット輸入を禁止
  1. 11. NYダウ急落 1000ドル超の下げ幅
  2. 12. 絹ごし豆腐 プロ驚く市販の進化
  3. 13. 米アップル一時5兆ドル突破　時価総額、2社目
  4. 14. 大規模修繕工事で20社談合疑い
  5. 15. 公務員給与増 制度改革は停滞
  6. 16. 建設石綿 8社に4億円超賠償命令
  7. 17. AirPods Pro 3がAmazonで14%OFF
  8. 18. 最低賃金の目安 1176円に決定
  9. 19. OpenAI暴走AI 2社目に侵入確認
  10. 20. 米井教授 脳若返る眠り方を提言
  1. 1. Galaxy Z Fold8 26万円台の理由
  2. 2. AmazonでApple製品が最大26%引き
  3. 3. KDDI 熊本被災地にデータ100GB
  4. 4. アップル iPhone月額リース開始
  5. 5. GrapheneOSで抵抗 男性起訴へ
  6. 6. 『極 上にぎり寿司コース』が登場！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」
  7. 7. リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』が11月25日よりPrime Videoで独占配信開始
  8. 8. ドコモ「ahamo」が10GB増量で40GBに、「ドコモmini」も増量
  9. 9. 『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が11月11日よりPrime Videoで独占配信開始
  10. 10. 【動画】撮影現場、楽しそう。　血まみれサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット２』で大暴れするスクリームクイーンたち［ホラー通信］
  1. 11. 日中関係の裏で何が起きている？　中国が輸出管理を「小出し」にする巧妙な計算とは
  2. 12. さいた、さいた、惨劇もたらす“死体花”が……　マレーシア・ホラー『血を吸うスマトラオオコンニャク』８月公開［ホラー通信］
  3. 13. パスワードの常識 無意味だった
  4. 14. 「iOS14」さっそく脱獄される?
  5. 15. 高級コンパクトデジカメ徹底比較 ! ソニー RX100M5／パナ LUMIX LX9／富士フイルム X100Fのどれをプロはオススメする？
  6. 16. 亀梨和也さん主演映画の“怪物の木こり”が「THE AXE THROWING BAR(R) 浅草店」一日店長に！ 斧投げ三本勝負で対決してきた
  7. 17. 「Xiaomi 15 Ultra」「Xiaomi Pad 7」「Xiaomi Smart Band 9 Pro」など一挙発表、実機写真で紹介
  8. 18. 実施拡大も検討 KDDI 新宿・池袋・上野・銀座の4店舗でモバ充の回収を実施へ
  9. 19. MS、中国最大SNS"人人網"と提携
  10. 20. アニメの解体が始まった…「ME!ME!ME!」にみる映像幾何学の最小単位sankaku、その増殖と深化
  1. 1. バレー男子NL 日本が中国を破る
  2. 2. バレー日本代表 中国に逆転勝利
  3. 3. 三笘薫 結婚式フォト削除が波紋
  4. 4. FIFA会長 W杯売却計画を撤回へ
  5. 5. エドマン 佐々木麟太郎にエール
  6. 6. ドイツ強豪の18歳日本人MFに衝撃
  7. 7. 冨安 プレミア復帰へ大筋合意か
  8. 8. 久保弟・瑛史 デビューで存在感
  9. 9. 大卒は嘘? 水原受刑者に詐称疑惑
  10. 10. 万波 失恋の進展を球宴後に語る
  1. 11. 富田将馬 代役で日本を準決勝へ
  2. 12. W杯決勝暴行 FIFAが処分手続き
  3. 13. 松山英樹 14戦ぶりトップ10入り
  4. 14. 井上尚弥 バム戦「慎重に評価」
  5. 15. ドルトムントDF 日本の質を絶賛
  6. 16. 新型ホンダPU 0.5秒詰める見込み
  7. 17. 柳田 借りたバットで3ランW受賞
  8. 18. 広島カープ矢野 売人と親密LINE?
  9. 19. 広島カープ・矢野 3軍降格の背景
  10. 20. 新庄監督 球宴でガチこけ告白
  1. 1. NHKアナの「震え声」に心配続々
  2. 2. 三山凌輝に共演者「ポカン状態」
  3. 3. 宮迫博之 現在のおもな収入源
  4. 4. 三山&花乃 報道後も裏で親密か
  5. 5. 斎藤工の愛犬が排泄する俳優宅
  6. 6. タトゥーか 川栄李奈に驚きの声
  7. 7. 映画「TOKYO MER」舞台イベ中止
  8. 8. ライセンス井本 子に重度の障害
  9. 9. 中国出身芸人 勉強で「北京1位」
  10. 10. YOSHIKI 寄付公表めぐり真意説明
  1. 11. 四千頭身・後藤が番組で結婚発表
  2. 12. 「ヒロアカ」作者 新作読切掲載
  3. 13. 友近の母・友近千鶴さんが死去
  4. 14. NHK 佐藤二朗の出演継続を説明
  5. 15. 大河次回予告「可愛いいい」騒然
  6. 16. 「ビリギャル」が慶大行けたワケ
  7. 17. オカリナ 殺害予告を受けた過去
  8. 18. 「有吉の壁」出演者が結婚発表へ
  9. 19. 片寄涼太「ふっくら激変」に騒然
  10. 20. 仲里依紗の主演ドラマに「羞恥」
  1. 1. 仕送りして 母親の通帳見て絶句
  2. 2. 夫に激怒され直感働く 不倫判明
  3. 3. みな実 妊娠後の「変化」が話題
  4. 4. 50代がSHEINを着画で辛口評価
  5. 5. 森香澄の最新ビジュ解禁に反響
  6. 6. 電車が揺れ黒い液がベチャ…凍る
  7. 7. もう水着も着てへんやん! 衝撃
  8. 8. ケンタッキー ドリンク100円均一
  9. 9. 胡麻どうふが生レバーの代わりに
  10. 10. 【最後にスカッと！】私につきまとう男友だち。痺れを切らした主人公は、ある決断を...！？
  1. 11. 「またチキン？」「牛や豚と違って…」売れ残った丸鶏に衝撃を受けた作者→8万いいねを集めた漫画の驚愕の真相
  2. 12. 12星座【損しやすい】あるある　蟹座は人の心配ばかりで、自分が損をする
  3. 13. 「中目黒高架下」がついにオープン！全長約700メートルに蔦屋書店など人気店が軒を連ねる新施設【レポート】
  4. 14. 始球式へ降臨した美人女優に注目
  5. 15. スターバックスが30周年記念フラペチーノ発売。全5種の進化した名作、4月8日から
  6. 16. 加藤夏希 家族計画で助言あった
  7. 17. PEACH JOHN森香澄が魅せる秋ランジェリー「Be my ROMANCE」新作コレクション
  8. 18. ほっともっとに「とり天丼」
  9. 19. 【ルック】ヴァレンティノがパリで2023年春夏オートクチュールコレクションを発表
  10. 20. 「俺は次期社長だぞ！」優位な立場を利用して周囲をバカにする夫…妻にまで逆ギレ!?【母親ならすべてを許さないとダメですか？ Vol.30】