プロが「TOPIX」を重視する訳連日のように日本株が最高値を更新し、６月に史上初めて７万円の大台を突破した日経平均株価。東京証券取引所などが今月２日に発表した’25年度の「株式分布状況調査」によると、個人株主は延べ9198万人と過去最多を記録した。株高に乗り遅れまいと、NISAを活用して資産形成を目指す若年層を中心に新たな投資家が参入したとみられているが、活況に沸く株式市場を横目に「あのとき買っておけば……」「