ハーランドがイラク戦で2ゴールを決めた

世界最高峰ストライカーがワールドカップ（W杯）デビューで期待に応える2ゴールを見せた。

ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは、北中米共催W杯初戦のイラク代表戦でチームを4-1の勝利に導き「本当に誇らしく思っています」と喜んだ。

一進一退の攻防となったハイドレーションブレーク明けの前半29分、ノルウェーは素早い攻撃を見せると左サイドをコンビネーションで崩してゴール前にラストパスを供給。ハーランドが相手GKと最終ラインの間に走り込んで押し込み、W杯での初得点になる先制点を奪った。同点に追いつかれた後の前半43分には相手GKまでプレスを掛けたハーランドがロングキックをブロックするとボールはそのままゴールに吸い込まれた。

後半にチームが2点を追加して4-1で勝利したゲームの最優秀選手に選ばれたハーランドは、試合後に「もちろん、とても良い気分です。本当に誇らしく思っています。W杯に出場できていることもそうですし、ノルウェーにとって28年ぶりとなるW杯での初戦勝利に貢献できたことを、とても誇りに思います」と喜びを語った。

また、ノルウェー代表に「バイキング・メンタリティー」があると言われることについて問われると「正直に言えば、もしそのイメージや呼び方が、僕たちに少しでも力を与えてくれるのであれば、それはそれで構わない」と話した。

ノルウェーは1998年フランスW杯以来、28年ぶりの出場となっている。欧州予選でイタリアを破って首位通過してきた評判通りの実力を見せ、ハーランドも現在のサッカー界で最強ストライカーと名高い得点力をW杯デビュー戦で証明した。第2戦でノルウェーはセネガルと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）