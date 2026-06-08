─今でも芸人だと思っていますか？

【写真】斉藤の妻・瀬戸サオリが被害者女性を真っ向否定、「事実と違う」反論の内容

「いいえ─」

6月2日、東京地裁で行われた第5回公判で、不同意性交等などの罪に問われている「ジャングルポケット」元メンバーの斉藤慎二被告は、検察側からの質問にそう答えた。

女性側は一貫して「同意はなかった」

「2024年7月にテレビ番組のロケが行われた際に、停車していたロケバス内で共演していた20代女性に性的暴行を加えたとして、2025年3月に起訴されました。今回の公判では、斉藤本人への被告人質問が行われると“好意を持ってくれていると思った”“相手も求めていると思った”などと述べ、改めて無罪を主張。

一方で女性側は一貫して“同意はなかった”と訴えており、双方の意見は真っ向から対立しています」（スポーツ紙記者）

被害女性は、これまでの証人尋問で「実刑を望みます」と主張しており、斉藤側が提示したという2300万円の示談案を受け入れていない。

事件の発覚後から芸能活動を休止し、所属していた吉本興業との契約も終了した斉藤は、芸人としての活動から離れ、現在はバームクーヘンの販売を行っている。しかし、この頼みの綱の事業でも斉藤はトラブルを抱えている。

「2025年10月、販売を委託していたT社との間で売上金の約160万円をめぐる金銭トラブルが発覚しました。

T社側は“売上金を持ち逃げされた”と主張する一方、斉藤側は“報酬の未払いがあり、送金を見合わせている”としており、双方の言い分は食い違っています」（前出・スポーツ紙記者）

斉藤の母「もう下げちゃっていいよ」

週刊女性は、斉藤との金銭トラブルを訴えているT社の代表に話を聞いた。

「売上金の件については、すでに被害届を提出し、受理されています。ただ、今の状況を見ると、お金が返ってくるとは正直、思っていません。これ以上関わると、こちらまで消耗するので、あとは警察の判断に任せるつもりです」

また、斉藤の地元でも、ひっそりと変化が起きていた。千葉県にある実家近くの飲食店の主人は、こんな証言をする。

「事件のことが報じられる前は、彼のお母さんがよく来店していました。店内には彼に書いてもらったサイン色紙を飾ったりしてね。でも、裁判が始まってから、お母さんがサイン色紙を見た際に“もう下げちゃっていいよ”とおっしゃってね。それ以来、店で飾るのはやめました」

3月13日の初公判では「職業は芸人です」と答えていた斉藤。冒頭で否定した“芸人”という肩書は今後、どう変わっていくのだろうか─。