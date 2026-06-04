3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが現在開催中のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」。そのツアーファイナルとなる2026年7月5日(日)のMUFGスタジアム(国立競技場)公演が、全国300館以上の映画館でライブビューイングされることが決定した。あわせて、各配信プラットフォームでの生配信も決まっている。【画像】「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」キービジュアル【画像】「ゼンジン未到とイ/ミュ