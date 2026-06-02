坂本勇人、丸佳浩の使い方巨人が5月26日から始まった「交流戦」、ソフトバンク（東京ドーム）と日本ハム（エスコン）の6連戦を3勝3敗の五分で終えた。【写真】3日で1周忌「長嶋茂雄氏」、「柴田勲氏」と自主トレに励む貴重ショット阿部慎之助前監督の辞任を受けて指揮を執っている橋上秀樹代行監督にとってはまずまずのスタートになった。その橋上代行は来年も監督を務めることはない。あくまでも代行だ。となると、早くも巨