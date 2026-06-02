2日午前、小坂町の住宅地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、2日午前10時15分ごろ、小坂町小坂鉱山字渡ノ羽の町道にクマ1頭がいるのを、70代の男性が自宅の敷地内から目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。現場は近くの建物までは約30メートルの場所で、町役場からもほど近いエリアです。警察が注意を呼びかけています。