Ariana Grande（アリアナ・グランデ）の新曲「hate that i made you love me」（ヘイト・ザット・アイ・メイド・ユー・ラヴ・ミー）のミュージック・ビデオが公開になった。本ミュージックビデオには、映画『そんな彼なら捨てちゃえば？』や『ジーパーズ・クリーパーズ』など、多くのコメディやホラー作品で知られる俳優Justin Long（ジャスティン・ロング）が出演。ロング演じる男性が、凄惨な過去を振り切ろうとする不穏なシーン