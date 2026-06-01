全日本空輸（ANA）は、台風6号の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月1日午後8時30分現在、特別対応を実施するのは、5月31日正午から6月2日にかけて沖縄/那覇・宮古・石垣、6月2日に佐賀・大分・熊本・長崎・宮崎・五島福江・鹿児島・萩石見・岩国・山口宇部・徳島・高松・高知・松山、6月2日午後に大阪/伊丹・大阪/関西・神戸、6月2日から3日にかけて名古屋/中部、6月3日に静岡・東京/成田・東京/羽田・八丈島