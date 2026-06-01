台風6号は、6月2日は奄美地方、その後、九州・四国地方に接近する見込みで、3日には近畿から関東甲信地方に近づくと予想されています。台風の接近を前に進めておきたいのが「備え」です。■八木菜月アナウンサー「こちらの防災対策グッズの売り場では、台風が発生してライフラインが止まってしまった時などに活用できる商品がずらりと並んでいます。」福岡市のホームセンターでは6月1日、朝から防災グッズの問い