台風6号は、6月2日は奄美地方、その後、九州・四国地方に接近する見込みで、3日には近畿から関東甲信地方に近づくと予想されています。



台風の接近を前に進めておきたいのが「備え」です。



■八木菜月アナウンサー

「こちらの防災対策グッズの売り場では、台風が発生してライフラインが止まってしまった時などに活用できる商品がずらりと並んでいます。」



福岡市のホームセンターでは6月1日、朝から防災グッズの問い合わせが数件あったといいます。





改めて、押さえておきたい基本的な防災グッズを見ていきます。

非常用トイレは、想定する被災状況に応じて様々な種類があります。



■グッディ 広報・島村菜見子さん

「例えばこちらです。ご自宅にある既存の便器が、水が出ない時に使うものです。50回分あり、15年保存可能なので、ファミリー層に人気の商品です。」



こちらは、ポンチョ付きの簡易トイレです。避難所でプライバシーを守れるよう配慮しています。

■八木アナウンサー

「台風で風が強い時、窓はどうしたらいいですか？」

■島村さん

「その時は、こちらがおすすめです。ガラス飛散防止シートです。これだけでガラスが飛び散りにくくなります。実はUV99％カットなので、これからの季節、節電対策にもなります。」



この店では本格的な台風シーズンを前に、早めの備えを呼びかけています。



■島村さん

「まだ何もない時に備えるのが一番だと思います。例えば台風が来なかったとしても、このあと違う災害や、夏にたくさん台風が来るかもしれないので、空振りと思わずに素振りと思ってしっかり備えておくと、いざという時に慌てずに準備ができるかと思います。」



6月に入ってすぐにやってきた台風6号。今後の動きに注意が必要です。