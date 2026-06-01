1年の水の恵みを願って、福岡市の曲渕ダムで水源祭が開かれました。■原田菜月アナウンサー「福岡市早良区の曲渕ダムです。例年は木の根元あたりまで水がたまっているということですが、現在は、茶色い土が見えるほどまで水位が下がっています。」 6月1日午前、福岡市早良区の曲渕ダムで開かれた水源祭には、高島市長や市の関係者などおよそ40人が出席しました。曲渕ダムを含む福岡市関連の9つのダムの合計貯水率は、1