ニセ電話詐欺の被害を防いだとして、福岡県飯塚市のコンビニ店員と銀行員に感謝状が贈呈されました。警察から感謝状が贈られたのは、ローソン飯塚東川津店の店員、権藤佑さんと、福岡銀行天道支店の行員、新谷香さんと高橋麗子さんです。このうち、新谷さんと高橋さんは、銀行を訪れた70代の男性が「暗号資産の口座に送金したい」と申し出たことを不審に思い、話を聞いたところ、男性が警察をかたる相手からの指示でおよそ45